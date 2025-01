Documentaire

Les chips, croquantes et savoureuses, occupent une place particulière dans le cœur des amateurs de collations. Issues d’une préparation simple mais ingénieuse, elles sont fabriquées à partir de tranches fines de pommes de terre, généralement frites ou parfois cuites au four pour une alternative plus légère. Leur texture irrésistible et leur variété infinie de saveurs les rendent parfaites pour satisfaire toutes les envies, qu’il s’agisse d’un apéritif entre amis, d’une pause devant la télévision ou d’un en-cas rapide sur le pouce.

Ce qui distingue les chips, c’est leur capacité à s’adapter aux goûts et aux préférences les plus variés. Qu’il s’agisse de saveurs classiques comme le sel, le poivre ou le fromage, ou d’options plus audacieuses comme le paprika fumé, le vinaigre balsamique ou les épices asiatiques, il existe une version pour chacun. Certaines marques poussent même l’innovation en proposant des chips bio, sans gluten ou cuites avec des huiles alternatives, comme l’huile d’olive ou de coco, pour répondre aux attentes des consommateurs soucieux de leur santé.

Un reportage de Jessica Lapize & Benoit Lanet.