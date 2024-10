Documentaire

Forcalquier, terre de l’agneau, du fromage de chèvre et bien évidemment, du soleil et du chant des cigales !

La Pourcine, propriété de la famille CORBON, éleveurs de chèvres, nous invite à découvrir la confection du célèbre Banon, mais surtout nous plonge dans l’univers « musical et chevrotant » des productrices du nectar lacté. Qui savait que le Banon était plongé dans l’alcool avant d’être emprisonné dans des feuilles de Châtaignier ? Les diverses manipulations des fromagers sont délicates et l’on comprend mieux le coût élevé du fromage le plus cher de France.

Voilà que nous plongeons ensuite dans l’univers étonnant de l’élaboration de notre fameux PASTIS ! l’armoise y est déterminante et l’alambic de Jeannot nous rappelle que le savoir des anciens est toujours à portée de tous. La recette magique se concocte avec le plus grand respect de la tradition, à partir de matières premières naturelles travaillées artisanalement, puis assemblées dans un laboratoire à la pointe du progrès.

Puis c’est au tour de Manu Burolet de nous convier à la préparation de la caponata et de l’épaule d’agneau farcie aux anchois. La Bergerie rénovée prête volontiers son concours à la cuisine et l’on s’attablerait bien à la fin de cet épisode autour de la table dressée en plein air afin de déguster l’agneau de chez eux !

Un documentaire de Vincent DESOMBRE.