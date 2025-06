Documentaire

San Francisco… deuxième ville de l’état de Californie avec 6 millions et demi d’habitants dans l’ensemble de l’agglomération. Comparée aux plates étendues de Los Angeles, San Francisco respire l’inattendu, le mélange, la culture, une vie grouillante, rapide, bruyante. La chaîne de montagnes côtières qui longe le Pacifique du Canada au Mexique se creuse aux portes de San Francisco par un large seuil de 2 km, la Porte d’Or, le « Golden Gate » de la Californie. Ici, le climat est «méditerranéen»: pluviosité peu abondante, sécheresse de l’été, influence océanique qui décale d’un mois les maxima :16 °C en août ; et les minima :10 °C en février. En été, le courant froid qui longe la côte entretient une forte brume qui maintient la fraîcheur. La Napa Valley produit les vins les plus réputés des Etats Unis. Elle abrite environs 250 entreprises vinicoles et compte un peu plus de 16.000 hectares de vignobles. Malgré sa réputation bien méritée la région produit seulement cinq pour cent du vin californien. A l’ouest de Napa Valley, par delà les montagnes de Mayacama, se trouve La Sonoma Valley, également baptisée Valley of the Moon – Vallée de la lune. Sonoma, a joué un rôle important dans l’histoire des vins Californiens dès la fin du XIX° siècle ; les vignes de vitis vinifiera y sont omniprésentes et les vins de qualité, nombreux.