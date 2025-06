Documentaire

L’image de l’Allemagne est rarement associée à la vigne et au vin et pourtant les origines romaines de sa production la place parmi les grandes régions vitivinicoles du monde. Bien que située à la limite septentrionale de la culture de la vigne de cuve, elle bénéficie, tout au long de ses fleuves, de terroirs parfaitement appropriés à la production de vin et même de très grands vins. Nous allons parcourir les vignobles en forte pente des boucles de la Moselle et faire la connaissance des sites des bords du Rhin, chantés par les poètes romantiques. Au carrefour de l’Europe historique, la Moselle qui se jette dans le Rhin après d’impressionnants méandres est à l’image du grand fleuve : bordée de magnifiques vignes en coteaux. Ces vignes de la Moselle ont effacé les frontières. Les vignerons, bien avant les Etats ont franchi ces limites politiques pour échanger leur savoir-faire. Tantôt allemands, tantôt luxembourgeois, tantôt français, les vins de Moselle partagent le même nom et sont issus des mêmes cépages : riesling, pinot noir, auxerrois, müller thurgau, elbling. Ce dernier, vieux cépage traditionnel et prolifique que l’on récolte aujourd’hui, a même ouvert sa route pour affirmer sa personnalité et guider les touristes vers les caves. C’est la saison des vendanges qui commence.