Pendant le confinement, c’était l’une des activités préférées des Français : faire son pain maison.
Une manière intelligente d’occuper son temps mais aussi de découvrir que fabriquer cet aliment central de notre alimentation, tellement symbolique, est à la portée de tous ! Une manière aussi de faire des économies…
Les recherches sur Google concernant la fabrication du pain ont bondi de 400%, à l’image des ventes de farine et de machines à pains qui se sont démultipliées. Avec cet engouement des personnalités se sont imposées sur les réseaux sociaux. Alors comment s’y prendre pour faire un pain de qualité ? Est-il indispensable de s’équiper d’une machine ? Cette nouvelle passion domestique va-t-elle s’installer ?
Une enquête de Laura Orosemane