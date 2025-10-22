Alors que nous consommions un kilo de sucre par an et par personne il y a un peu plus d’un siècle, nous atteignons aujourd’hui 35 kilos par an et par personne ! Le sucre est partout et pas seulement dans les sucreries… C’est un élément qui a pris une place dominante dans notre alimentation et qui pourtant fait courir de gros risques à notre santé. Il est devenu un ingrédient de base de l’industrie agro-alimentaire qui en met même dans des plats salés comme les pizzas surgelées, le pain de mie, les soupes ou la charcuterie. Quel est son intérêt ? Est-ce une question de coût ?