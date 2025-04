Documentaire

Avec 35 kg par an et par personne, le porc est la viande la plus consommée par les Français, principalement sous forme de charcuterie. 70% des saucissons ou jambons vendus dans les rayonnages des supermarchés sont issus de porcs importés. Ces dernières années, les éleveurs de l’hexagone ont vu se développer la concurrence redoutable de la filière Espagnole, et surtout allemande, avec une viande 20% moins chère. Dans quelles conditions ce cochon « low cost » est-il produit ? Quelle traçabilité pour cette viande ? Pendant 4 mois, Envoyé Spécial a mené l’enquête sur cette filière : chez les agriculteurs, dans les coulisses de l’industrie agro-alimentaire, dans les abattoirs outre-Rhin, où des intérimaires roumains et polonais travaillent dans des conditions très précaires. Toutes les garanties sanitaires sont-elles réunies pour les consommateurs ? Un documentaire de Virginie Villar.