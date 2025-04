Documentaire

Le miel est l’une des plus anciennes contributions de la nature à l’humanité et l’un des rares ingrédients à être vraiment universel. Partout, il fait partie du patrimoine culinaire et se retrouve sur les menus des meilleurs chefs ainsi que sur les étals des marchés locaux. De la Corse et de la Provence à l’île grecque d’Ikaria et aux montagnes orientales du Kackar en Turquie, nous rencontrons des apiculteurs passionnés qui extraient des miels exceptionnels au goût et à la texture unique.

Plongez dans des paysages incroyables pour découvrir le monde savoureux des maîtres du miel.

Un film de Eric Bacos

© Ampersand