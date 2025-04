Documentaire

Le nombre des divorces des plus de 60 ans, dans plus de 60% des cas à l’initiative des femmes, a doublé en trente ans. Comment expliquer ce phénomène ? Avec l’émancipation des femmes, l’allongement de l’espérance de vie et une meilleure santé, les seniors n’hésitent plus à se séparer. Que cette décision soit subie ou assumée, comment ces seniors bâtissent-ils leur nouvelle vie ? Pour répondre à cette question, « Envoyé spécial » est allé à la rencontre de plusieurs d’entre eux. Retrouver l’amour ? Pour certains, divorcer à l’âge de la retraite peut être synonyme de seconde jeunesse. Ils sont de plus en plus nombreux à s’inscrire sur des sites de rencontre en ligne dans l’espoir de retrouver l’amour. Depuis 2006, le nombre de mariages entre personnes de plus de 60 ans a augmenté de 18,5%. Un documentaire de Sophie Rabiller.