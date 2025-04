Documentaire

La rigueur commence dès le lundi matin : à l’arrivée des élèves, leurs sacs sont fouillés, leurs téléphones portables confisqués pour la semaine. Uniforme, discipline, culte de la performance, l’école de Tersac en Gironde revendique une éducation à l’ancienne. De la 6ème à la Terminale, cette école privée laïque s’adresse aux familles qui en ont les moyens (la scolarité coûte au minimum 16 000 euros par an), et garantit un taux de 100% de réussite au bac. Avec des cours originaux : on y commente l’actualité sur les chaines info devant des élèves de 12 ans, on leur apprend comment bien servir les alcools entre gens du monde. Et pour les élèves récalcitrants, des travaux d’intérêt général ou une vingtaine de pompes, devant leurs camarades.