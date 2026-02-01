Documentaire

Si l’impact positif des liens d’amitié n’est plus à prouver, la science est encore loin d’avoir fait le tour de leurs bienfaits… Un passionnant précis de camaraderie, où l’on croise la pétillante Émilie Tronche (« Samuel »).

« Avoir un bon copain, voilà c’qu’il y a d’meilleur au monde »… Et c’est la science qui le dit ! Fruit d’un choix librement consenti et sans cesse renouvelé, ce lien entre individus, tissé de confiance et d’un élan poussant à se soutenir réciproquement sans rien attendre en retour, façonne notre développement en tant qu’êtres sociaux. Comment naissent les relations amicales et comment évoluent-elles au cours de nos vies ? Pourquoi semble-t-il plus difficile de nouer des liens forts à l’âge adulte, et comment les raviver ? Et qu’est-ce que la recherche scientifique – notamment l’imagerie cérébrale – peut nous apprendre sur les mécanismes et les bienfaits de ces affinités électives ?

« Superpouvoir »

En interrogeant des scientifiques, mais aussi des complices de longue date, à l’instar de la pétillante Émilie Tronche (autrice de la série d’animation Samuel et de l’album graphique Le journal de Samuel) et sa meilleure copine Ophélie, ou les danseurs classiques Friedemann Vogel et Eleonora Abbagnato, à l’alchimie parfaite sur scène comme dans la vie, ce documentaire explore tous les mystères d’un lien que certains chercheurs décrivent comme un « superpouvoir ». En stimulant la sécrétion d’hormones bénéfiques et en activant le système de récompense ainsi que la plasticité cérébrale, les liens d’amitié contribueraient ainsi à un meilleur bien-être psychologique et physique, à un renforcement du système immunitaire… et même à un allongement de l’espérance de vie. À l’heure où le tout-numérique tend à favoriser le repli sur soi – et le recours à des interactions avec les compagnons virtuels que sont les IA –, ce petit précis de camaraderie nous incite à sortir de chez nous et à cultiver nos liens.

Documentaire de Manuela Richter-Jähnig (Allemagne, 2025, 53mn) disponible jusqu’au 14/02/2027