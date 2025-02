Documentaire

La révolution alimentaire s’invite dans nos assiettes avec le véganisme, l’alimentation sans sucre et sans gluten. Ce documentaire explore l’univers des activistes pour la libération animale, des créateurs de pâtisseries innovantes et des consommateurs soucieux de leur santé et de l’éthique.

L’accent est mis sur des tendances alimentaires qui allient plaisir et responsabilité. Des recettes gourmandes, des choix conscients et des modes de vie respectueux des animaux redéfinissent notre rapport à l’alimentation. Cette révolution culinaire, en plein essor, interpelle et inspire.