Documentaire

Enquête sur une nouvelle façon de faire ses courses. Circuits courts, vente directe, labels éthiques, pêche artisanale : les initiatives se multiplient pour mieux nourrir les Français tout en respectant l’environnement et les producteurs. Ce documentaire décortique les coulisses de cette nouvelle économie de l’alimentation. Derrière les belles promesses, quels sont les vrais modèles viables ? Et comment distinguer les solutions sincères des opérations de communication ?

Du panier bio livré à domicile aux casiers de poissons frais en point relais, en passant par la remise en question de certains labels écologiques, l’enquête donne à voir un changement profond dans notre rapport à la nourriture. Une transformation qui touche à la fois le contenu de nos assiettes, notre lien au territoire, et notre pouvoir d’achat.