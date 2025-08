Conférence

Formé chez les Compagnons du Tour de France, Thierry Marx est l’un des chefs les plus reconnus de sa génération. Avec une approche innovante et planétaire de la cuisine, Thierry Marx puise son inspiration en France, et à travers ses nombreux voyages, notamment au Japon. Passionné par l’art de vivre nippon et par sa gastronomie, il voyage régulièrement au Pays du soleil Levant pour s’y ressourcer et pratiquer les arts martiaux, dont le kendo et le judo. Proposant des textures et des saveurs avant-gardistes, Thierry Marx défend une cuisine responsable, alliant plaisir et bien-être, qui ne connait pas de conflit entre la tradition et l’innovation. Thierry Marx s’investit aussi hors de ses cuisines. Ardent défenseur de la formation professionnelle, il créé en 2012 « Cuisine Mode d’Emploi(s) ». Il y offre des parcours d’insertion à des personnes éloignées du travail en les formant en gratuitement et en 12 semaines à devenir cuisinier, boulanger ou serveur.