Documentaire

Un petit village suisse de 250 habitants s’apprête à recevoir 5000 passionnés de fromage. C’est la 2ème édition du Mondial de la Fondue. Sur les bords du lac de Genève, une centaine de professionnels et d’amateurs vont s’affronter pour le titre. Pour les départager : le goût, le visuel, la consistance et l’impression générale. Parmi les concurrents, 15 français dont Franck, le cuisinier, et Jason, l’organisateur. Franck est le patron du restaurant l’Auberge de la fruitière à Peron, à une heure de la frontière Suisse. Il se prépare depuis un mois. Il a ses secrets qu’il refuse de dévoiler. Le titre de champion du monde de la fondue sera décerné par Philippe Chevrier, le chef suisse aux deux macarons Michelin et chevalier du mérite agricole.

Un documentaire de Benjamin Audibert.