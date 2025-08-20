Documentaire

L’île de la Réunion est connue pour la diversité et la beauté de ses paysages.

Les anciennes traces des volcans sont devenues des criques très appréciés des randonneurs venus du monde entier, et son volcan est l’un des plus actifs de la planète.

Mais ce n’est pas le seul attrait de l’île. Les eaux généreuses de l’océan Indien offre une diversité de poissons pour le plus grand plaisir des gourmands.

Goûter à la gastronomie réunionnaise à travers trois plats emblématiques : la rougail de morue, le massale de cabri et le carry de poulet baba figue…

Extrait du film : « Savoureuses Escapades Lointaines – Réunion »

Réalisation : Salvatore Guadagnino

