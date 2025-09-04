Documentaire

La distillerie Moon Harbour est une entreprise qui produit des spiritueux à base de vin dans la ville de Bordeaux. Elle a été fondée en 2017 par Jean-Philippe Ballanger et Thomas Duclos, deux amis passionnés par les spiritueux. Leur objectif était de créer des produits innovants et de qualité, en utilisant des techniques de distillation traditionnelles et des ingrédients locaux.

La gamme de produits de Moon Harbour comprend plusieurs types de spiritueux, tels que le gin, la vodka et le whisky, ainsi que des liqueurs et des apéritifs. La distillerie utilise des raisins et des herbes provenant de la région de Bordeaux pour créer des saveurs uniques et complexes.