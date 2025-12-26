« Je mange peu mais je goûte souvent », voilà en quelques mots comment Catherine Fattebert qualifie sa gourmandise si singulière. Gourmande heureuse, elle assume son goût immodéré pour les bonnes choses. Curieuse et attirée par de nouvelles saveurs, elle ne cesse de rechercher de nouveaux produits. Inventer, essayer et surtout oser de nouvelles recettes la passionne depuis toujours. Cuisinière autodidacte, elle a appris sur le tas ses petits coups de main qui en font aujourd’hui une cuisinière hors pair. Ses recettes sont goûteuses, amusantes et créatives, tout sauf compliquées… et surtout généreuses.
Un reportage de Dominique Clément.