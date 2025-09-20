Documentaire

C’est un aliment de référence dans nos assiettes. Nous consommons près de 14 kilos de tomates par an et par personne ! Et cela tout au long de l’année alors que la tomate pousse normalement entre juin et octobre.

Depuis 20 ans, l’offre pendant l’hiver s’est démultipliée sur les étals des supermarchés. On y retrouve des tomates marocaines, espagnoles et même françaises.

Tout Compte Fait s’est rendu sur les lieux de production pour comprendre le fonctionnement des différents modes de culture. Quels sont leurs impacts sur le plan environnemental par rapport à des tomates d’été ? Et quelle est la différence en termes de goût ?

Une enquête de Laura Orosemane.