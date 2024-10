Documentaire



Si je vous parle de la guerre de Troie, du cheval de Troie, cela vous parle ? Mais sauriez-vous situer la ville de Troie sur une carte ? Probablement pas, et vous ne seriez pas la seule personne dans ce cas. Car si les récits d’Homère sur la terrible guerre grecque bercèrent les civilisations méditerranéennes, on se demanda longtemps si ce conflit n’était qu’un mythe ou bel et bien une réalité. Et auquel cas, où se cachait-elle ?