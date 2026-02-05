Parce que l’Antiquité est avant tout synonyme d’histoire grecque et d’histoire romaine, nous en oublierions presque l’importance des peuples ayant vécu en dehors de l’espace méditerranéen. Les peuples du Nord font partie des grands oubliés de l’historiographie. Où commencent et où s’arrêtent les Nords ? Quand parle-t-on vraiment des « peuples du Nord » en archéologie : s’agit‑il d’une réalité historique ou d’une construction savante et littéraire, forgée au XIXe–XXe siècle ? De quand datent aussi les premiers peuplements ? Peut‑on parler d’un « modèle nordique » de développement, ou faut‑il plutôt insister sur la diversité des trajectoires régionales entre Scandinavie, Baltique et plaines germaniques ? Au cours de cette émission, Anne Lehoërff se penche sur la Préhistoire d’un espace géographique méconnu mais à la richesse incontestable.