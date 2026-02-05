Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les mystères de la cité de Pétra En Jordanie, Albert Lin scanne le site de Pétra en quête d’indices. Comment ses reliefs, sans vie et sans...

Conférence Alexandre le Grand d’Orient et d’Occident : dialogues et confrontations La figure d’Alexandre le Grand demeure l’une des plus fascinantes de l’histoire universelle, incarnant à elle seule la jonction...

Podcast Le mystère des Olmèques Au cours d’une longue histoire, les peuples indigènes d’Amérique latine ont bâti des cités puissantes et des empires, et...

Article 4 infos étonnantes sur les pharaons L’image que nous nous faisons des pharaons est souvent polluée par le cinéma et une vision romantique du XIXe...

Podcast Quelle couleur valait plus que de l’or durant l’Antiquité ? Durant l’Antiquité, le pourpre de Tyr, également connu sous le nom de pourpre impériale, valait plus que de l’or....

Article Qui était Marc-Aurèle ? Marc-Aurèle, de son nom complet Marcus Aurelius Antoninus, était un empereur romain qui a régné de l’an 161 à...

Podcast Diogène de Sinope ou la subversion Diogène de Sinope, figure emblématique de la Grèce antique, incarne à lui seul un mode de vie et une...

Podcast La véritable histoire de Milon de Crotone, l’antique athlète grec Né à Crotone au 6ème siècle avant notre ère, Milon est entré dans l’histoire comme l’un des plus grands...

Documentaire Gladiateurs, retour d’entre les morts En 2004, des ouvriers de la ville de York découvrent par accident un charnier au cœur de leur chantier....

Documentaire La Chine, selon Confucius Il y a deux mille cinq cents ans, un sage, philosophe et professeur, élaborait un mode de pensée qui...

Documentaire L’enfant mystère \r

Découvrez les visages oubliés de la bible grâce à des indices archéologiques et de minutieuses enquêtes. Dans un ancien...

Documentaire Les secrets de la momification Bien que la civilisation pharaonique prouvent chaque jour plus de l’originalité et la ligue de kilométrage différent de l’escadron...

Documentaire Les étonnantes techniques des bâtisseurs de la pyramide de Khéops Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes,...

Documentaire Du royaume Nabatéen au royaume Hachémite Bien qu’un pays récent, la Jordanie n’en est pas moins l’héritière d’une histoire riche où se croisent hébreux et...

Documentaire Néron, plaidoyer pour un monstre – 2/2 Considéré comme un tyran sanguinaire, l’empereur romain Néron fait aujourd’hui l’objet d’une réhabilitation. Un documentaire captivant mêlant reconstitutions en...

Documentaire A la recherche de Toutankhamon (2/2) En 1922, l’archéologue britannique Howard Carter et lord Carnarvon, qui a financé ses recherches, découvrent dans la Vallée des...

Documentaire Hannibal, le plus grand ennemi de Rome Hannibal Barca, né en 247 av. J.-C. à Carthage (au nord-est de l’actuelle Tunis en Tunisie) et mort par...

Documentaire Andrinople : des Barbares face à Rome Le 9 août 378, à la bataille d’Andrinople, l’armée romaine est anéantie par une coalition de tribus germaniques. En...

Podcast Qui étaient les Nabatéens ? Ils ont laissé des trésors archéologiques ! Les Nabatéens, à l’origine de la célèbre cité de Petra, en Jordanie,...