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Quelle a été l’influence de la romanité sur les peuples du Nord (Germains, Bretons et Gaulois) ? Quelles transformations archéologiques observe‑t‑on dans les sociétés du Nord à proximité de la frontière : urbanisation, diffusion de l’écriture, formation de nouvelles élites, changements religieux ?

Dans ce deuxième volet consacré à la conquête impériale du Nord de l’Europe, Vivien Barrière mesure la réalité de l’influence romaine sur les sociétés nordiques. Dès lors, peut‑on parler de « provinces du Nord » plus loyales, plus militarisées, ou au contraire plus fragiles que les provinces méditerranéennes, si l’on observe les révoltes, les usurpations ou les crises politiques ?

Comment les auteurs romains construisent‑ils un imaginaire du Nord – du froid, de la sauvagerie, de la liberté, et à quoi sert ce contraste dans la définition de l’identité romaine elle‑même ? Les monuments des villes du Nord, les portes urbaines ou les arcs triomphaux, relèvent-ils d’un discours visuel où Rome met en scène sa domination civilisatrice sur les peuples du Nord ?