Dans la Rome antique, la calvitie n’était pas seulement une question d’apparence physique, mais elle jouait également un rôle significatif dans le statut social et la perception publique des individus. À cette époque, l’image personnelle était d’une importance capitale, et les cheveux étaient souvent associés à la virilité et à l’autorité.

De ce fait, la perte de cheveux pouvait avoir des implications sociales profondes.

Pour les Romains, la chevelure abondante était un symbole de jeunesse et de vigueur. Les hommes qui commençaient à perdre leurs cheveux pouvaient être perçus comme étant moins capables de remplir des rôles de pouvoir ou d’influence.

Cette perception était exacerbée par le fait que de nombreux empereurs et figures politiques romains arboraient des chevelures luxuriantes, renforçant l’idée que l’abondance capillaire était liée à la capacité de gouverner efficacement.

En conséquence, la calvitie pouvait être vue comme un signe de déclin ou de faiblesse.

Cependant, la réaction variait parmi les différentes classes sociales. Pour les hommes de la classe sénatoriale ou équestre, qui étaient constamment sous le regard du public, maintenir une apparence soignée était crucial.

Certains allaient jusqu’à utiliser des perruques ou des onguents spéciaux pour masquer leur perte de cheveux, tandis que d’autres adoptaient des coiffures qui dissimulaient leur calvitie. Cela montre à quel point l’apparence physique était liée au prestige et au pouvoir.

Paradoxalement, certains empereurs ont su transformer leur calvitie en un atout. Jules César, par exemple, était célèbre pour sa calvitie, mais il parvint à en tirer parti en adoptant une image de sagesse et de maturité.

Il est même allé jusqu’à faire passer une loi permettant à ses statues d’être représentées avec une couronne de laurier, non seulement comme symbole de victoire, mais aussi pour dissimuler sa calvitie. Cette stratégie habile lui permit de maintenir son autorité et son influence malgré son apparence.