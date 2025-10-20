Parfois occulté par l’immense prestige de son célèbre fils, Philippe II de Macédoine est pourtant l’artisan de l’irrésistible ascension du royaume de Macédoine au IVᵉ siècle avant J.-C. L’entreprise de conquête d’Alexandre le Grand s’appuie en effet sur l’œuvre réformatrice de son père qui le forma à l’exercice du pouvoir et lui transmit ses rêves et projets asiatiques. Pourtant, rien n’était écrit. Philippe II n’était pas appelé à régner. Par le jeu du hasard et des assassinats, il hérite alors d’un royaume en proie aux difficultés.