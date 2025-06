Documentaire

En 2017, dans l’est de l’Angleterre, un chantier archéologique est lancé dans plusieurs cimetières du village de Fenstanton. Les fouilles mettent au jour de grandes quantités de vaisselle et de bijoux, mais donnent surtout lieu à une exhumation des plus intrigantes : celle du squelette n° 4926, dont le talon droit est percé d’un clou de fer. Rapidement avancée, l’hypothèse de la crucifixion suscite de grandes interrogations. Si ce châtiment a fait l’objet d’innombrables représentations dans l’art et l’imaginaire collectif, il n’a jusqu’alors été documenté qu’une seule fois sur des vestiges humains. Alors, quelle histoire se cache derrière le squelette au talon percé ?

Ambition intime

Qui était cet homme, d’où venait-il et quelle était sa vie ? Et surtout, pourquoi a-t-il été condamné à une peine si affreuse ? Pour redonner une identité au squelette n° 4926 et tenter d’apporter des réponses à cette énigme archéologique, les techniques les plus modernes sont mobilisées par les experts : scanner, analyses ADN et isotopique, reconstitution faciale par modélisation 3D… Au-delà de son intérêt historique, cette enquête minutieuse porte une ambition bien plus intime : redonner un visage à la victime d’un des supplices les plus cruels de l’histoire et lui rendre la dignité qui lui a été enlevée il y a près de mille huit cents ans.

Documentaire d’Adam Luria et Ed Baranski (Israël, 2023, 53mn)

