Documentaire La momie de Séthi Ier, parfaitement conservée depuis plus de 3000 ans Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.

Article 4 infos insolites sur Jules César Jules César, figure incontournable de l’Antiquité romaine, reste associé à la conquête de la Gaule, à son rôle politique...

Article Isocrate : de la rhétorique aux affaires La rhétorique et l’éloquence sont bien plus que de simples compétences linguistiques : elles forment de véritables piliers de...

Podcast Le général Timoléon Timoléon, figure emblématique de la Grèce antique, incarne l’idéal du stratège vertueux et patriote. Né à Corinthe au IVe...

Podcast Le mystère autour du tombeau de Jésus Selon certaines hypothèses, Jésus aurait voyagé en Inde durant sa jeunesse, entre 14 et 29 ans, période absente des...

Article Qui a inventé l’écriture ? L’écriture est l’une des plus grandes inventions de l’humanité. Elle a permis de conserver la mémoire collective, de transmettre...

Documentaire Sur les traces des Pharaons Fred et sa petite nièce se promènent dans Paris et se retrouvent aux pieds de l’obélisque de la place...

Documentaire Les civilisations perdues : Jérash, cité gréco-Romaine Le site de Jerah a été fondé à l’époque hellénistique par les Séleucides, vétérans de l’armée d’Alexandre le Grand,...

Documentaire Sur nos traces – 10 – Le banquet gaulois Cette histoire d’amour entre les Français et leur table remonte au temps de Gaulois ! Le fameux banquet qui...

Documentaire Le Colisée Bâti à Rome à la fin du Ier siècle, à la demande de l’empereur Vespasien, l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à...

Article La malédiction des pharaons ? En 1923, les archéologues Howard Carter et lord Carnavon révèlent une des découvertes majeures au monde dans la Vallée...

Documentaire Volubilis, une cité berbère romanisée Longtemps, les ruines de Volubilis furent désignées sous le nom de Kasr el-Pharaoune, «le palais du pharaon». Une croyance...

Documentaire Hammamet, les 1000 tombes de la nécropole romaine À Hammamet, ville balnéaire touristique de Tunisie, anciennement dénommée Pupput, se trouve la plus grande nécropole romaine d’Afrique, d’environ...

Documentaire La mythologie égyptienne La grande diversité du culte de l’Égypte antique se retrouve également dans les mythes de la création qui varient...

Documentaire Jules César – Quelle Histoire Aux dernières heures de la république romaine, Jules César s’impose comme un redoutable stratège. Il bat les Gaulois de...

Documentaire Le harem du Pharaon-Soleil De nouvelles découvertes archéologiques offrent un éclairage inédit sur le règne d’Amenhotep III, surnommé le Pharaon aux mille épouses, et...

Documentaire Les premiers pharaons d’Egypte L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...

Documentaire Le fabuleux palais de Néron L’histoire du palais de Néron reste encore controversée. Les détracteurs du dictateur ont même affirmé que celui-ci aurait décidé...

Documentaire La naissance des villes | Aux origines des civilisations (1/4) En quatre volets, cette série documentaire remonte aux sources de notre civilisation. Une passionnante odyssée. Premier volet : la naissance...