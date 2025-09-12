Cette œuvre, récemment restaurée, nous donne un aperçu d’une Pétra luxuriante, fertile et verte.
Pour atteindre un résultat aussi impressionnant, les embaumeurs ont utilisé plusieurs techniques alliant savoir-faire et matériaux soigneusement choisis.
Jules César, figure incontournable de l’Antiquité romaine, reste associé à la conquête de la Gaule, à son rôle politique...
La rhétorique et l’éloquence sont bien plus que de simples compétences linguistiques : elles forment de véritables piliers de...
Timoléon, figure emblématique de la Grèce antique, incarne l’idéal du stratège vertueux et patriote. Né à Corinthe au IVe...
Selon certaines hypothèses, Jésus aurait voyagé en Inde durant sa jeunesse, entre 14 et 29 ans, période absente des...
L’écriture est l’une des plus grandes inventions de l’humanité. Elle a permis de conserver la mémoire collective, de transmettre...
Fred et sa petite nièce se promènent dans Paris et se retrouvent aux pieds de l’obélisque de la place...
Le site de Jerah a été fondé à l’époque hellénistique par les Séleucides, vétérans de l’armée d’Alexandre le Grand,...
Cette histoire d’amour entre les Français et leur table remonte au temps de Gaulois ! Le fameux banquet qui...
Bâti à Rome à la fin du Ier siècle, à la demande de l’empereur Vespasien, l’amphithéâtre pouvait accueillir jusqu’à...
En 1923, les archéologues Howard Carter et lord Carnavon révèlent une des découvertes majeures au monde dans la Vallée...
Longtemps, les ruines de Volubilis furent désignées sous le nom de Kasr el-Pharaoune, «le palais du pharaon». Une croyance...
À Hammamet, ville balnéaire touristique de Tunisie, anciennement dénommée Pupput, se trouve la plus grande nécropole romaine d’Afrique, d’environ...
La grande diversité du culte de l’Égypte antique se retrouve également dans les mythes de la création qui varient...
Aux dernières heures de la république romaine, Jules César s’impose comme un redoutable stratège. Il bat les Gaulois de...
De nouvelles découvertes archéologiques offrent un éclairage inédit sur le règne d’Amenhotep III, surnommé le Pharaon aux mille épouses, et...
L’Egypte antique, sa mythologie et ses monuments… Tant de mystères, de questions posées… et maintenant des réponses à travers...
L’histoire du palais de Néron reste encore controversée. Les détracteurs du dictateur ont même affirmé que celui-ci aurait décidé...
En quatre volets, cette série documentaire remonte aux sources de notre civilisation. Une passionnante odyssée. Premier volet : la naissance...
Une nouvelle « armée » de terre cuite et un mausolée ont surgi des fouilles de la sépulture de l’empereur Jing....
