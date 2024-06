Documentaire



Meïdoum, c’est l’histoire énigmatique d’un chantier hors norme qui s’est étalé sur quatre décennies. Étant la pyramide la moins connue d’Égypte, elle demeure la plus mystérieuse. S’élevant fièrement, elle ressemble au donjon d’un château. Le complexe dans lequel elle se trouve est l’un des plus grands monuments au monde. Grâce à l’utilisation exceptionnelle de l’archéologie 2.0 et des drones, des scientifiques plongent au cœur de cet édifice à ciel ouvert.



Un documentaire de Lionel Langlade