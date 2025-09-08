Le site de Jerah a été fondé à l’époque hellénistique par les Séleucides, vétérans de l’armée d’Alexandre le Grand, maîtres de la Syrie, qui, selon la légende, l’auraient nommé Gerasa (cité des Gérontes). Soumise un temps à la pression des Nabatéens, puis des Juifs, Gerasa va se remanier grâce à la conquête romaine.