Documentaire Sur les traces des pilleurs de tombe de la Vallée des Rois Le complexe funéraire de Djéser est impressionnant, les pilleurs s’y sont pris à plusieurs reprise avant de trouver leur...

Article Serfs et servage dans l’Antiquité On associe trop souvent, et à tort, les termes de « serf » et de « servage » au seul Moyen Âge, comme...

Documentaire Le phare miniature de Taposiris Magna À Taposiris Magna se trouve une tour étrangement semblable à une des structures les plus célèbres de l’Alexandrie antique...

Conférence Le chantier de la pyramide de Khéops La pyramide de Khéops, ou grande pyramide de Gizeh, est un monument construit par les Égyptiens de l’Antiquité, formant...

Documentaire Le troc est né de notre instinct de survie Le troc a permis à l’être humain de progressivement mettre de côté ses instincts guerriers. Images tirées de la...

Documentaire L’agora grecque, berceau de la démocratie ? L’agora des cités-États grecques permettait d’échanger des biens, mais aussi des idées et d’exprimer son opinion. Images tirées de...

Article 4 infos insolites sur le Colisée Symbole de la grandeur de l’Empire romain, le Colisée fascine encore aujourd’hui par sa taille, son histoire et son...

Article Découvrez 7 secrets peu connus du tombeau de Toutânkhamon Le tombeau de Toutânkhamon, découvert en 1922 par l’archéologue britannique Howard Carter, est l’un des trésors archéologiques les plus...

Documentaire Égypte, les trésors des pharaons Qui a construit les pyramides ? Quels étaient les secrets de la momification ? Quels trésors étaient choisis pour...

Podcast Les Romains sont-ils devenus grecs ? Les Romains sont-ils devenus grecs ou, au contraire, est-ce que ce sont les Grecs qui sont devenus romains ?...

Documentaire Les étonnantes techniques des bâtisseurs de la pyramide de Khéops Par qui et comment la grande pyramide de Gizeh a-t-elle été édifiée ? Tour d’horizon des dernières, et stupéfiantes,...

Documentaire La quatrième pyramide de Gizeh (1/2) En bordure du plateau de Gizeh, des archéologues ont découvert les fondations d’une gigantesque pyramide, qu’ils présument être la...

Conférence L’origine des mythes d’origine Les mythes d’origine, également connus sous le nom de mythes cosmogoniques ou cosmologiques, sont des récits qui tentent d’expliquer...

Podcast La véritable histoire d’Apollonios de Tyane, l’homme-dieu du 1er siècle Stéphane Bern raconte un voyageur, philosophe, faiseur de miracles – si l’on en croit les témoins -, mystérieux guérisseur...

Podcast Pourquoi les Grecs tenaient à leurs mythes ? Contrairement à une idée reçue, les mythes grecs étaient évolutifs : leur récit déclamé par les aèdes pouvait ainsi...

Documentaire Il était une fois la Mésopotamie : Sumériens et Akkadiens Il y a peu de temps encore, la Mésopotamie n’existait plus qu’à travers les histoires de la Bible et...

Article Le mystère du déluge : à quand remonte cette catastrophe légendaire ? Depuis des millénaires, le déluge est au cœur de nombreuses mythologies et récits religieux à travers le monde. Cette...

Documentaire La Bible, entre mythe et réalité (1/2) L’Ancien Testament est-il basé sur des faits historiques ou n’est-il qu’une suite de fables ? Au cours de cette série,...

Article Jules César : la conquête du pouvoir et la chute d’un mythe En 509 avant J.-C., la royauté étrusque s’effondre sous la pression d’un peuple en quête de liberté. À sa...