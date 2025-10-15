Documentaire

Le papyrus, c’est le symbole de la basse Egypte très souvent représenté sur les parois des temples et des tombeaux.

Pourtant au Moyen-Age, la culture du papyrus avait complétement disparu. Et il faudra attendre les années 70 pour que des botanistes réintroduisent cette plante emblématique.

Mais la récolte reste aujourd’hui compliquée. Difficilement mécanisable, elle se fait à la main, les pieds dans l’eau. Pour Sobhy et son fils Ahmed, c’est un travail pénible.

Documentaire : Trajectoires d’Egypte – L’Au-delà

Réalisation : Richard Lebeau et Romain Fleury

