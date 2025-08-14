Le temple Taposiris Magna, érigé en l’honneur d’Osiris et d’Isis, pourrait être le tombeau de la Reine Cléopâtre.
La pyramide de Mykerinos est la plus petite des trois pyramides de Gizeh, elle est dominée de près de...
Dans la mythologie grecque, Europe est la fille d’Agénor, roi de Tyr. On la représente le plus souvent avec...
Autour des vestiges du fort de Vindolanda, la forme des tranchées construites par les Romains est encore bien visible....
Les pyramides du plateau de Gizeh avaient bon nombre de systèmes de défense et d’ingénieux mécanismes pour se protéger...
Pompéi, cette cité figée dans le temps, reste l’un des témoignages les plus fascinants de l’Antiquité romaine. Située au...
Le parc archéologique national de Tierradentro abrite un trésor qui ne se trouve pas en surface, mais plusieurs mètres...
Qu’est devenue l’Arche d’alliance ? Entre textes religieux, fouilles archéologiques et haute technologie, une captivante enquête pour élucider le...
Caligula, de son vrai nom Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus, est une figure emblématique de l’histoire romaine, souvent désigné...
En 2001, au sud-est de l’Iran, le changement du cours de la rivière Halil Roud a dévoilé la présence...
Aujourd’hui, intéressons nous à la fondation de l’une des plus anciennes villes de Corse. Aleria.
Par rapport à Socrate, Jésus est très méconnu. Il semble plutôt antipathique, et assez sec dans son comportement « Génération...
Antigone est l’une des quatre enfants d’Œdipe. Elle a deux frères, Etéocle et Polynice, ainsi qu’une soeur, Ismène. Un...
Ce documentaire livre une enquête archéologique sur le mythe du Déluge et sur Sumer, une des civilisations les plus...
Depuis la découverte de son tombeau en 1922 par l’égyptologue Howard Carter, Toutânkhamon fascine le monde entier. Depuis ce...
Pour les égyptiens d’Ancienne Egypte, la vie et la mort étaient liées. Les tombes avaient plus d’importance que leurs...
Eclipsée par la notoriété de Pompéi, la cité d’Herculanum, ville romaine antique, fut elle aussi détruite par l’éruption du...
Aphrodite, Mars Athéna et Cupidon… Entre les dieux grecs et les dieux romains, vous n’arrivez pas toujours à vous...
Un regain d’intérêt d’une ampleur considérable aujourd’hui s’emploie à restaurer la civilisation celtique dans sa splendeur, sa complexité et...
Le long de la vallée du Nil, au nord et au sud de Louxor, se trouvent trois des plus...
Durant 3 000 ans, plus de 300 pharaons ont façonné l’histoire de l’Égypte antique. Si beaucoup ont laissé des...
