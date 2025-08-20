Documentaire

L’incroyable destin de Fu Hao, jeune femme intrépide devenue reine majeure et cheffe de guerre respectée. Ce documentaire-fiction fait revivre avec vigueur la période de l’âge du bronze dans l’Empire du milieu.

En 1976, des archéologues découvrent en Chine centrale la tombe d’une reine de la dynastie Shang, jamais pillée car située hors de tout complexe funéraire. Issue d’un des clans puissants qui ont formé des alliances avec les Shang, Fu Hao accepta un mariage arrangé avec leur roi Wu Ding vers 1200 avant J.-C. À la cour, elle s’impose face à ses deux autres épouses et ses nombreuses concubines. Elle devient peu à peu l’épouse préférée et la conseillère la plus proche de son mari, qui la fait enterrer près de lui après sa mort prématurée. Mais les nombreux et spectaculaires objets funéraires retrouvés dans sa tombe, dont des hallebardes et des haches-poignards, racontent une histoire encore plus flamboyante. Courageuse et douée pour le maniement des armes, la jeune femme devint une redoutable cheffe de guerre mandatée par Wu Ding pour conduire ses armées contre les clans agresseurs. Ses succès lui assureront une immense renommée.

Reine des armes

Sur la base des connaissances issues de l’archéologie, ce docu-fiction reconstitue avec force scènes de combat la vie de Fu Hao, devenue par ses talents de guerrière la reine la plus importante de cette époque. Au-delà de son épopée, des experts retracent différents aspects de l’ancienne civilisation chinoise, à travers les rites, les sacrifices humains ou l’usage de l’un des plus anciens systèmes d’écriture.

Documentaire de Sebastian Peiter, Tim Dunn et Wu Qi (Royaume-Uni, 2021, 51mn)

disponible en rediffusion jusqu’au 31/10/2025