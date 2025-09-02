La légende de Prométhée est l’une des histoires les plus fascinantes de la mythologie grecque, illustrant des thèmes tels...
Ce tombeau, qui est le plus grand de la vallée des Rois, dénote par la manière dont les salles...
Les travaux de Champollion ont permis de mieux comprendre l’histoire de l’Égypte ancienne, y compris le règne de Ramsès...
Chacun des 24 sarcophages en granit de 2,50 mètres de haut peut peser près de 70 tonnes.
Au IIe siècle de notre ère, Rome atteint l’apogée de sa puissance et de sa splendeur. Cet âge d’or,...
La pyramide de Khéops, aussi connue sous le nom de Grande Pyramide de Gizeh, demeure l’une des structures les...
Les racines du sport plongent dans l'époque archaïque. En ces...
Les archéologues qui pensaient avoir découvert la chambre funéraire de Sahourê n’étaient en réalité que dans l’antichambre.
Lorsqu’on étudie Vercingétorix à l’école, c’est un peu comme préparer le tournage d’un film épique : il faut plonger...
La face cachée du plus grand monument construit sur Terre est dévoilée. Composé de grosses briques et d’un mortier...
Documentaire consacré à la vie et l’œuvre de l’historien grec Thucydide : entretiens croisés avec des hellénistes, Jacqueline de...
Les égyptologues ont déjà découvert les tombeaux des Pharaons Scorpion I, Scorpion III et de son successeur, mais il...
Cette histoire d’amour entre les Français et leur table remonte au temps de Gaulois ! Le fameux banquet qui...
On ne retrouvera jamais un empire aussi vaste que l’empire Romain, qui s’étendait sur 3 continents.
Entre -295 et -265, la République romaine réussit à imposer sa domination sur les Étrusques, marquant une étape cruciale...
Cicéron, de son nom complet Marcus Tullius Cicero, était un érudit, orateur, et homme politique romain, considéré comme l’un...
Enfin, il était temps de donner directement la parole aux grands personnages historiques, comme à certains anonymes, pour qu’ils...
Une histoire passionnante, trop longtemps cachée, de la rencontre des racines juives et grecques de l’Occident, en compagnie de...
Alexandre le Grand était le roi d’un minuscule royaume. Il a vingt ans lorsqu’il entreprend de réaliser le rêve...
À une époque où Platon puis Aristote règnent en maîtres sur la pensée athénienne, voici que surgit Diogène, l’exilé...
