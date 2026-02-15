Le monde de la finance a basculé dans une ère où l’humain n’a plus sa place. Ce documentaire explore la réalité du trading à haute fréquence, où des milliers d’ordinateurs échangent des millions d’actions à la microseconde, sans aucune régulation. Du « Flash Crack » de 2010 qui a pulvérisé 1000 milliards de dollars en quelques minutes à l’impuissance des politiques face à cette spéculation invisible, découvrez comment ces robots traders menacent la stabilité de notre économie réelle. Un portrait factuel sur une finance devenue folle, entre prouesse technologique et danger démocratique majeur.

Un documentaire de Iréne Bénéfice