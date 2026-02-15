Ressources Dans la même catégorie

Conférence Les bases de l’intelligence économique Dans un monde de plus en plus incertain et complexe, il est essentiel de connaître, de comprendre et d’analyser...

Conférence Égalité des sexes et développement économique Conférence de l’économiste Esther Duflo sur ses travaux effectués sur la condition féminine et plus particulièrement l’égalité des sexes...

Conférence Blanchiment et cryptoactifs : enjeux et perspectives Le blanchiment, du fait de sa nature occulte intrinsèque, est un phénomène difficile à quantifier. Pour autant, dans un...

Conférence Cryptomonnaies et disruption financière ? Cette conférence vous propose d’explorer la reconfiguration actuelle et à bas bruit des équilibres monétaires mondiaux. Bien que la...

Conférence Taxer les plus riches : quelle justice fiscale pour le XXIᵉ siècle ? Comment concilier justice fiscale, efficacité économique et équité démocratique, dans un contexte marqué à la fois par de nouvelles...

Conférence La dette, la finance et la démocratie L’équilibre précaire entre la dette publique, les marchés financiers et l’exercice de la souveraineté populaire constitue l’un des défis...

Article 4 infos étonnantes sur l’économie L’économie est souvent perçue comme une science froide et rigide, régie par des lois immuables que seuls les initiés...

Documentaire Finance verte : le mirage des placements durables Devant l’urgence climatique, la finance dite « verte » multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante...

Documentaire Millionnaires du bitcoin Les cryptomonnaies telles que le bitcoin, au cours volatil et imprévisible, fascinent et inquiètent à la fois. Enquête sur...

Podcast Pourquoi la dette publique est historique… mais pas inédite On nous dit que la dette publique française est à un niveau jamais vu. Mais l’histoire nous prouve que...

Documentaire Pourquoi se faire former en investissement immobilier ? La formation avant l’action est le gage sûr d’un succès de celle-ci dit-on. L’investissement immobilier ne déroge guère à...

Documentaire A l’est, main basse sur les terres La demande en terres agricoles disponibles augmente sans cesse. Elle active un marché dont s’est emparé le monde de...

Documentaire Bye bye l’euro (2-2) Un scénario dans lequel la France sortirait de la zone euro est-il possible ? Est-il souhaitable ? Que se...

Article L’essor du circuit court : une révolution durable dans notre économie Dans un monde où la mondialisation et les chaînes d’approvisionnement longues et complexes dominent le commerce international, le concept...

Article Le boom de l’économie circulaire expliqué simplement L’ère de la consommation linéaire, traditionnellement basée sur le schéma destructeur « extraire, fabriquer, jeter », touche indéniablement à...

Documentaire Les patrons mettent-ils trop la pression ? Pour augmenter leur chiffre d’affaire, les entreprises utilisent de nouvelles méthodes d’encadrement et de management. Pour les salariés, qu’ils...