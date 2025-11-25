Ressources Dans la même catégorie

Conférence Blockchains & monnaies cryptographiques Monnaies cryptographiques, Bitcoin, Ethereum, blockchains publiques et privées, minage, smart-contract, ICO, etc. Les événements se succèdent à grande vitesse...

Podcast C’est quoi ça la désoccidentalisation ? Alors que la multipolarité économique et politique ne cesse de se redessiner, l’Occident n’est plus la référence ultime. Alors,...

Podcast L’économie à crédit En France et en Europe, la réponse économique à la crise sanitaire a été forte, immédiate. Les règles budgétaires...

Conférence Croissance, inégalités et méritocratie Le 26 août 2025, invité par le centre Purpose d’HEC pour la conférence de rentrée des étudiants de première...

Conférence Combattre les inégalités Comment les inégalités économiques se sont-elles développées au fil du temps? Quelles mesures peuvent être prises pour les réduire...

Conférence Quelles solutions économiques face à l’urgence climatique ? Face à l’urgence climatique, les solutions économiques jouent un rôle crucial pour orienter les sociétés vers un modèle plus...

Article Les nouveaux business du contenu personnel : étude d’un phénomène viral La montée en puissance du contenu personnel bouleverse aujourd’hui le monde numérique. Sur les réseaux sociaux, de simples utilisateurs...

Documentaire Le miracle économique allemand, l’envers du décor Près de huit décennies plus tard, que reste-t-il du récit du miracle économique allemand, mythe fondateur de la RFA...

Documentaire Social business Le Social Business est conçu et fonctionne comme une entreprise classique. Mais le principe de maximisation du profit est...

Documentaire Chronique d’un nouveau désordre mondial Lundi 15 septembre 2008, Lehman Brothers, l’une des plus grandes banques d’investissement américaines, fait officiellement banqueroute. Dès le lendemain...

Article Des hauts et des bas économiques : comprendre l’influence du jeu d’argent réel Le jeu d’argent réel est devenu une industrie lucrative et en expansion rapide dans de nombreux pays à travers...

Documentaire Capitalisme: Karl Polanyi, le facteur humain (6/6) Nous examinons rarement les anciennes économies afin de tirer des leçons pour la nôtre. Pourtant un historien économique aujourd’hui...

Article Comment identifier une arnaque au Bitcoin ? Avec la nature florissante des marchés cryptographiques, il y a de fortes chances d’atterrir dans des affaires louches qui...

Conférence Blockchain et cryptomonnaies La blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant...

Documentaire Madoff, l’homme qui valait 65 milliards \r

Le 11 décembre 2008, Bernard Madoff est arrêté par le FBI devant les caméras. Le monde découvre ce personnage...

Documentaire Jeux de pouvoirs \r

Éprouvées par la crise de 2008, la France et l’Union européenne tentent de reprendre la main face aux marchés....

Documentaire A qui appartient l’ex RDA ? Des milliers d’entreprises, des millions d’hectares de bois, de terres et d’étendues d’eau, des centaines de milliers d’habitations. La...