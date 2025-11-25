Depuis la fin du XIXᵉ siècle, les géants du transport maritime ont développé une concentration horizontale et verticale qui leur confère une influence croissante sur le commerce mondial. En 2025, les quatre principaux armateurs – le danois Maersk, l’italo-suisse MSC, le français CMA CGM et le chinois COSCO – avec plus de 500 navires chacun, assurent à eux seuls presque 60 % du transport de marchandises. Leur présence s’étend des ports africains aux hubs américains et asiatiques, et leur poids soulève une question majeure : ces armateurs pourraient-ils structurer le capitalisme de demain et jouer un rôle politique à part entière ?