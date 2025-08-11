Les cryptomonnaies, longtemps considérées comme un marché de niche réservé aux initiés, se sont imposées au fil des années comme un acteur incontournable du paysage financier mondial. L’essor fulgurant du Bitcoin, de l’Ethereum et de milliers d’autres actifs numériques a transformé la perception collective : d’outils expérimentaux à instruments d’investissement, de paiement et d’échange adoptés par un public toujours plus large. Pourtant, ce mouvement vers la démocratisation s’accompagne aujourd’hui d’un test majeur, à la croisée de plusieurs dynamiques économiques, technologiques et réglementaires.