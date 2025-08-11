Ressources Dans la même catégorie

Conférence Le revenu universel inconditionnel peut-il libérer la société du travail ? La « fin du travail », prophétisée dès 1995 par Jérémy Rifkin, semble aujourd’hui de plus en plus prégnante avec le...

Conférence Blockchain et cryptomonnaies La blockchain, ou chaîne de blocs, est une technologie de stockage et de transmission d’informations, transparente, sécurisée et fonctionnant...

Conférence GAFA : des contribuables comme les autres Ces dernières années il y a eu beaucoup de critiques au sujet de la faible taxation des principaux acteurs...

Article Qu’est-ce qui rend le Dogecoin techniquement unique ? Né d’un mème internet en 2013, le Dogecoin (DOGE) a transcendé son origine humoristique pour devenir l’une des cryptomonnaies...

Article Cryptomonnaies : ce que révèle vraiment leur ascension en 2025 En 2025, les cryptomonnaies ne se contentent plus de capter l’attention des investisseurs : elles s’imposent comme des leviers d’innovation,...

Documentaire Finance verte : le mirage des placements durables Devant l’urgence climatique, la finance dite « verte » multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante...

Documentaire La toile d’araignée: le second empire Britannique La toile d’araignée: le second empire Britannique, est un film documentaire qui montre comment la Grande-Bretagne est passé de...

Documentaire Le malheur est dans le prêt \r

Ce documentaire de Kersten Schübler retrace la genèse de l’explosion de la bulle immobilière aux États-Unis, et montre à...

Article Comment améliorer les délais de paiement de son entreprise ? La gestion de la trésorerie est une des clés de la pérennité d’une entreprise. Cependant, plusieurs sociétés se voient...

Article L’économie circulaire : une réponse au défi des déchets ? Il est de plus en plus évident que notre système économique linéaire, basé sur le modèle «extraire, fabriquer, jeter»,...

Documentaire Les théoriciens de l’économie – Keynes John Maynard Keynes est l’une des figures les plus influentes dans l’histoire de la pensée économique. Né en 1883...

Conférence Les différentes facettes et enjeux de la finance à impact L’investissement à impact est une forme d’investissement qui vise à générer un rendement financier tout en ayant un impact...

Article L’homme qui veut réinventer la banque Pour faire baisser les tarifs bancaires un entrepreneur français a voulu défier les banques traditionnelles en inventant le compte...

Conférence Dubaï dingue de la mondialisation néo libérale Dubaï est souvent perçu comme l’incarnation ultime de la mondialisation néo-libérale, un laboratoire où les principes du capitalisme globalisé...

Documentaire Le salaire de la dette Comment se fait-il que l’un des plus grands barrages du monde, celui d’Inga en République démocratique du Congo, n’apporte...

Documentaire Au grand cirque de la mondialisation néolibérale La crise écologique et la crise sociale que nous vivons ne seraient, somme toute, que les deux facettes d’un...