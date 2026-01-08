Le changement climatique est un phénomène global, grave et irréversible qui a un impact sur la stabilité financière. Il appartient principalement aux gouvernements d’y répondre mais les banques centrales et les superviseurs peuvent prendre leur part. La création du Network for Greening the Financial System (NGFS) par la Banque de France a permis de réunir près de 70 banques centrales dans une démarche volontaire consistant à échanger des bonnes pratiques, élaborer des instruments conjoints et encourager l’harmonisation des données. Cette démarche prend encore plus de relief quand on sait le lien entre climat/biodiversité/santé.