Conférence Ralentir ou périr Le 19 septembre 2022, Timotée Parrique, l’un des économistes les plus engagés en faveur de la décroissance a présenté...

Article Le boom de l’économie circulaire expliqué simplement L’ère de la consommation linéaire, traditionnellement basée sur le schéma destructeur « extraire, fabriquer, jeter », touche indéniablement à...

Podcast C’est quoi ça, shrinkflation ? Pratique commerciale douteuse, la « shrinkflation » consiste à réduire le poids des produits, tout en les vendant au même prix,...

Conférence Monnaies locales, les Lémans: quand l’argent change d’odeur Si vous habitez Genève, Lausanne ou Thonon, vous avez peut-être déjà vu circuler de drôles de billets, très colorés...

Conférence La crise financière ou l’hérésie néolibérale du capitalisme L’ancien Directeur Général du FMI et Gouverneur honoraire de la Banque de France, Michel Camdessus, intervenait en ouverture de...

Article L’économie circulaire : une réponse au défi des déchets ? Il est de plus en plus évident que notre système économique linéaire, basé sur le modèle «extraire, fabriquer, jeter»,...

Conférence Cryptomonnaies: illusion ou révolution pour l’économie mondiale? Alors qu’environ un-e Suisse sur dix détient déjà des cryptomonnaies, leur adoption globale pourrait transformer les systèmes économiques actuels....

Article Nouvelles cryptomonnaies : effet de mode ou nouveau moteur du trading ? Les nouvelles cryptomonnaies ont pris une place étonnante dans les discussions financières de ces derniers mois. Certaines ont bondi...

Conférence Le progrès économique par le progrès humain Olivier Behra est indéniablement un pionnier du développement durable, amoureux de la nature et des hommes. Pour lui, point...

Documentaire Inflation : la décrue, qui l’eût cru ? Panier inflation, prime carburant, plafonnement des prix de l’énergie… De nombreux gouvernements européens ont pris des dispositions pour contrer...

Documentaire Le secret des banquiers suisses Il y a quelques années des employés de banques suisses ont commis le pire crime possible dans ce milieu:...

Documentaire Capitalisme: Ricardo et Malthus, vous avez dit liberté ? (3/6) Si David Ricardo et Thomas Malthus ne sont pas aussi connus du grand public qu’Adam Smith peut l’être, on...

Documentaire Intelligence économique Dans un monde sans frontières, les entreprises se livrent une guerre permanente. Avoir accès aux données stratégiques sur ses...

Article Comment identifier une arnaque au Bitcoin ? Avec la nature florissante des marchés cryptographiques, il y a de fortes chances d’atterrir dans des affaires louches qui...

Conférence Dubaï dingue de la mondialisation néo libérale Dubaï est souvent perçu comme l’incarnation ultime de la mondialisation néo-libérale, un laboratoire où les principes du capitalisme globalisé...

Documentaire Quel futur pour l’euro ? En usage depuis le 1er janvier 2002, l’euro n’est plus aujourd’hui le symbole d’une Europe sur la voie du...

Conférence Repenser l’économie Recomposer l’économie en la reconnectant au réel, en reposant le rôle de l’économiste au regard de la complémentarité recherche...

Article Comment l’Ethereum peut profiter à une entreprise Les crypto-monnaies sont devenues de plus en plus populaires ces derniers temps, avec davantage d’utilisateurs qui s’inscrivent et de...