Documentaire Économie informelle – Vers l’insécurité sociale ? Le nombre des travailleurs sans protection ni contrat ne cesse d’augmenter, y compris dans les pays les plus riches....

Conférence L’économiste et le bien commun L’économie, et les sciences humaines et sociales plus généralement, doivent être au service du bien commun. Mais comment définit-on...

Documentaire Les émotions, moteurs des marchés financiers ? Avec ses modèles mathématiques et ses analyses, la bourse passe pour un temple de la rationalité. Mais en réalité,...

Article L’essor du circuit court : une révolution durable dans notre économie Dans un monde où la mondialisation et les chaînes d’approvisionnement longues et complexes dominent le commerce international, le concept...

Documentaire Finance : la folie des robots traders Le monde de la finance a basculé dans une ère où l’humain n’a plus sa place. Ce documentaire explore...

Conférence Les bases de l’intelligence économique Dans un monde de plus en plus incertain et complexe, il est essentiel de connaître, de comprendre et d’analyser...

Conférence Égalité des sexes et développement économique Conférence de l’économiste Esther Duflo sur ses travaux effectués sur la condition féminine et plus particulièrement l’égalité des sexes...

Article Pourquoi faire appel à un professionnel du droit bancaire ? Le droit bancaire est un domaine complexe qui régit les relations entre les institutions financières et leurs clients. Qu’il...

Documentaire Finance verte : le mirage des placements durables Devant l’urgence climatique, la finance dite « verte » multiplie les placements éthiques, durables, écologiques et… souvent mystificateurs. Une enquête grinçante...

Documentaire L’épopée de l‘euro À l’approche du 20e anniversaire de la monnaie unique, une plongée dans son histoire, entre succès et désillusions, racontée...

Documentaire Les monnaies locales pour sortir de la crise En Catalogne, deux villes misent sur les monnaies locales pour atténuer les conséquences économiques de la pandémie. À Santa...

Documentaire Inside Lehman brothers La chute, en 2008, de Lehman Brothers, a plongé la planète dans une gigantesque récession. Dans une enquête captivante,...

Conférence Le revenu universel inconditionnel peut-il libérer la société du travail ? La « fin du travail », prophétisée dès 1995 par Jérémy Rifkin, semble aujourd’hui de plus en plus prégnante avec le...

Podcast Pourquoi la dette publique est historique… mais pas inédite On nous dit que la dette publique française est à un niveau jamais vu. Mais l’histoire nous prouve que...

Podcast L’économie à crédit En France et en Europe, la réponse économique à la crise sanitaire a été forte, immédiate. Les règles budgétaires...

Documentaire TAFTA – transatlantique arnaque : la casse du siècle Ce projet de grand marché transatlantique porte en lui de très lourdes menaces : systèmes sociaux et services publics...

Documentaire Thaïlande, eldorado ou mirage ? Si l’avenir s’assombrit en Europe, il n’en va pas de même en Asie : portrait de quelques expatriés, qui...

Article Comment les banques se financent-elles ? Contrairement aux idées reçues, les dépôts effectués par les clients ne constituent pas le principal pilier de financement des...