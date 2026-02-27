Les questions monétaires ont toujours fait l’objet de débats passionnés chez les économistes et dans une partie de la société. Pour certains, la monnaie ne serait qu’un voile qui masque la réalité des transactions économiques. Pour d’autres, il s’agirait au contraire d’un instrument essentiel à partir duquel il serait possible de transformer nos économies en profondeur. De nombreuses communautés se sont ainsi formées dans l’objectif de se réapproprier la monnaie par le biais de nouvelles monnaies locales, cryptomonnaies, monnaies « libres »… L’avenir est-il aux innovations monétaires ou ces tentatives relèvent-elles du fantasme ?