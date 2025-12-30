Si vous habitez Genève, Lausanne ou Thonon, vous avez peut-être déjà vu circuler de drôles de billets, très colorés et bien épais: les Lémans. Cette monnaie locale lancée en 2015 entend favoriser le commerce de proximité et créer du lien. Elle n’est pas la seule… Les monnaies alternatives fleurissent à travers l’Europe depuis la crise de 2008. Pourquoi cet engouement? Est-ce le signe d’un nouveau rapport à l’argent, ou simplement une belle utopie?
Christian Arnsperger, prof. d’anthropologie économique à l’UNIL et Guillaume Noyé, administrateur du Chat Noir à Carouge.