Ressources Dans la même catégorie

Conférence La crise financière ou l’hérésie néolibérale du capitalisme L’ancien Directeur Général du FMI et Gouverneur honoraire de la Banque de France, Michel Camdessus, intervenait en ouverture de...

Article L’économie circulaire : une réponse au défi des déchets ? Il est de plus en plus évident que notre système économique linéaire, basé sur le modèle «extraire, fabriquer, jeter»,...

Conférence Cryptomonnaies: illusion ou révolution pour l’économie mondiale? Alors qu’environ un-e Suisse sur dix détient déjà des cryptomonnaies, leur adoption globale pourrait transformer les systèmes économiques actuels....

Article Nouvelles cryptomonnaies : effet de mode ou nouveau moteur du trading ? Les nouvelles cryptomonnaies ont pris une place étonnante dans les discussions financières de ces derniers mois. Certaines ont bondi...

Conférence Le progrès économique par le progrès humain Olivier Behra est indéniablement un pionnier du développement durable, amoureux de la nature et des hommes. Pour lui, point...

Documentaire Attention aux promesses non tenues des cryptomonnaies Peut-être avez-vous vu passer sur les réseaux sociaux des publicités qui vous font miroiter la fortune en quelques clics...

Documentaire Retour sur la crise des subprimes Septembre. Un mois maudit pour les Etats-Unis. Sept ans après les attentats qui ont soufflé les tours du World...

Documentaire Les théoriciens de l’économie – Marx Karl Marx est l’une des figures les plus influentes dans l’histoire de la pensée économique et sociologique. Né en...

Article L’évolution des méthodes de paiement Imaginez un monde où vous pouvez acheter ce que vous voulez sans jamais toucher un billet de banque. Grâce...

Conférence Blockchain & cryptomonnaies La blockchain et les cryptomonnaies sont deux concepts intimement liés qui ont bouleversé le paysage technologique, économique et financier...

Article Le trading de Bitcoins et ses avantages potentiels Le boom de la popularité du Bitcoin a attiré de nombreuses personnes vers le trading de crypto-monnaies. Cette crypto-monnaie...

Documentaire Marinaleda, une utopie vers la paix \r

Pas de chômeurs, pas de promoteurs. Collectivisation des terres et des moyens de production. Et la démocratie, la vraie,...

Article Cryptomonnaies : ce que révèle vraiment leur ascension en 2025 En 2025, les cryptomonnaies ne se contentent plus de capter l’attention des investisseurs : elles s’imposent comme des leviers d’innovation,...

Documentaire Les nouveaux loups de WallStreet Depuis la crise des SubPrimes en 2008 et la dépression qui s’en est suivie, on pensait que les leçons...

Conférence Croissance, inflation, chômage : quelle stratégie pour la France ? La France, comme la plupart des économies développées, fait face à un dilemme complexe en matière de politique économique...

Podcast Les grands armateurs mondiaux, ces géants du capitalisme de demain Depuis la fin du XIXᵉ siècle, les géants du transport maritime ont développé une concentration horizontale et verticale qui...

Article Comment identifier une arnaque au Bitcoin ? Avec la nature florissante des marchés cryptographiques, il y a de fortes chances d’atterrir dans des affaires louches qui...

Article Comment fonctionnent ces différentes entreprises ? Dans l’économie moderne, les entreprises sont très diversifiées dans leur fonctionnement, selon leur secteur d’activité, leur modèle économique et...

Documentaire Le dernier scandale DSK à la loupe \r

Ce documentaire retrace la ténébreuse affaire de la banque LSK (Leyne et Strauss-Kahn) et de sa faillite avec 156...