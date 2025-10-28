Documentaire

Près de huit décennies plus tard, que reste-t-il du récit du miracle économique allemand, mythe fondateur de la RFA d’après-guerre ? Une enquête historique nourrie par de récentes recherches.

C’est le mythe fondateur de la République fédérale d’Allemagne. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la jeune nation connaît une période de croissance et de prospérité fulgurante, bientôt qualifiée de Wirtschaftswunder – « miracle économique ». Durant l’immédiat après-guerre, les Allemands se seraient ainsi relevés de l' »Année zéro » grâce à un travail acharné et à l’aide prétendument désintéressée des Américains à travers le plan Marshall, mis en place en 1948. Quant à Ludwig Erhard, ministre de l’Économie du gouvernement de Konrad Adenauer, resté dans les mémoires comme le père de l’économie sociale de marché, il aurait lancé le puissant Deutschemark. Mais ces récits résistent-ils à un examen minutieux ?

Idées reçues

Relayée après-guerre et toujours vivace dans les esprits, la légende dorée se révèle plus nuancée à la lumière de recherches récentes. Si l’idée d’une « Année zéro » convoquait l’image d’un pays en ruines à l’industrie démantelée, contraint de faire table rase de son passé national-socialiste, elle cache une réalité moins reluisante, à travers une continuité avec l’économie de guerre criminelle de la période nazie. Enquêtant sur le passé trouble de plusieurs sociétés ayant notamment profité de l’expropriation des entreprises juives et du travail forcé de prisonniers de guerre, ce documentaire revient sur ce pan sensible de l’histoire pour dissiper une série d’idées reçues encore bien présentes dans l’imaginaire collectif allemand et européen. Avec l’analyse de nombreux spécialistes, un véritable polar économique, qui plonge aussi dans les toiles de l’artiste Erich Mercker aux accointances nazies, peintre de scènes industrielles, dont l’œuvre témoigne d’une tendance opportuniste à réécrire le passé.

Documentaire de Dietrich Duppel (Allemagne, 2024, 1h31mn) disponible jusqu’au 12/01/2026