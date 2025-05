Documentaire

On les dit « meilleurs » que nous. On nous dit « incapables » de rivaliser avec eux. Qui ? Les Allemands bien sûr ! Ce sont des champions de l’exportation. Bien loin devant nous ! Pourtant certaines PME françaises ne baissent pas les bras et parviennent même à faire mieux qu’eux. Vous allez voir comment ces entrepreneurs s’y prennent et avec quelles armes ils se battent contre le mastodonte allemand. Et pour plus d’infos et d’actualités sur les entreprises et l’entreprenariat en général, rendez-vous sur. Un documentaire d’Eric Declemy.