Documentaire

Plus attractif et plus compétitif que la Chine, c’est possible. Le Vietnam est en passe de devenir le nouveau dragon asiatique, un dragon qui n’arrête pas de cracher du cash et de la croissance, depuis que les communistes se sont convertis à l’économie de marché. Signe qui ne trompe pas : les investissements étrangers explosent, tout comme le PIB vietnamien. Mais concrètement, à qui profite ce miracle économique ? Papillon a rencontré quelques-uns de ces nouveaux capitalistes.