Documentaire

Les cryptomonnaies, dont les plus connues sont le bitcoin et l’ethereum, sont extrêmement volatiles et leurs cours fluctuent beaucoup car elles sont dépendantes de la spéculation. La fin du marché des cryptomonnaies est-elle inéluctable ou le secteur va-t-il évoluer voire se réinventer avec le développement d’autres cryptoactifs ?

Documentaire disponible jusqu’au 23/12/2025