Conférence

Cette conférence vous propose d’explorer la reconfiguration actuelle et à bas bruit des équilibres monétaires mondiaux. Bien que la finance internationale demeure solidement adossée au dollar américain, pivot des échanges et des transactions commerciales, l’affaiblissement de celui-ci – le dollar américain a connu au semestre 1 de 2025 sa plus forte baisse depuis 1975 – relance la quête de valeurs refuges, notamment entre l’or traditionnel et une cryptomonnaie comme le bitcoin en devenir.

Marc Bidan abordera cette évolution en insistant sur l’arrivée de nouveaux acteurs – plateformes d’échange, fonds institutionnels, banques centrales, fintechs – qui peu à peu investissent l’écosystème blockchain et ses promesse de décentralisation, de traçabilité et de sécurité en dehors des tiers de confiance traditionnels. La validation des échanges reposerait non plus sur une banque centrale qui garantirait la solidité et le cours légal d’une monnaie « fiat » (centralisée) comme moyen de paiement mais sur des processus collectifs de vérification via des algorithmes de consensus et du minage portant et sécurisant une monnaie « cryptée » (décentralisée).

Les pratiques évoluent depuis plus d’une décennie – l’année 2009 est celle de la mise à disposition du bitcoin, et donc de la blockchain sur laquelle il repose, par le mystérieux Satoshi Nakamoto – vers la tokenisation, les jetons non fongibles (NFTs), les smart contracts, la finance décentralisée (DeFi) et les monnaies numériques de banque centrale (MNBC), redéfinissant les logiques de confiance (avec ou sans tiers traditionnels donc « humain » ) et les demandes légitimes de régulation. La conférence fera également le point sur la richesse et la diversité des chaines de block sous jacentes aux différentes cryptomonnaies en activité (Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Tether…) en soulignant leur caractère plus ou moins disruptif.