Podcast L’économie à crédit En France et en Europe, la réponse économique à la crise sanitaire a été forte, immédiate. Les règles budgétaires...

Conférence Croissance, inégalités et méritocratie Le 26 août 2025, invité par le centre Purpose d’HEC pour la conférence de rentrée des étudiants de première...

Conférence Combattre les inégalités Comment les inégalités économiques se sont-elles développées au fil du temps? Quelles mesures peuvent être prises pour les réduire...

Conférence Quelles solutions économiques face à l’urgence climatique ? Face à l’urgence climatique, les solutions économiques jouent un rôle crucial pour orienter les sociétés vers un modèle plus...

Article Les nouveaux business du contenu personnel : étude d’un phénomène viral La montée en puissance du contenu personnel bouleverse aujourd’hui le monde numérique. Sur les réseaux sociaux, de simples utilisateurs...

Documentaire Le miracle économique allemand, l’envers du décor Près de huit décennies plus tard, que reste-t-il du récit du miracle économique allemand, mythe fondateur de la RFA...

Conférence Le rôle des banques dans l’économie Les banques ont rôle central à jouer dans notre société. Malheureusement, sous l’effet des politiques de libéralisation qui ont...

Podcast Charles Gave reprend les bases de l’économie Dans ce podcast, Charles Gave explique un certain nombres de concepts économiques. Cette émission est donc une sorte de...

Conférence Qu’est-ce que l’économie circulaire ? Préserver l’environnement, les ressources, la santé, tout en favorisant le développement de l’économie, et en réduisant déchets et gaspillages…...

Article La science derrière le trading du Forex Guide du débutant pour les opérations de change Le marché des changes, également appelé marché forex, est le marché...

Article L’économie circulaire : une réponse au défi des déchets ? Il est de plus en plus évident que notre système économique linéaire, basé sur le modèle «extraire, fabriquer, jeter»,...

Documentaire La ruée vers les terres agricoles Les terres agricoles sont la nouvelle poule aux œufs d’or des marchés financiers, et l’Europe n’est pas épargnée. De...

Documentaire La fin de l’euro en 2016, causes et conséquences Docu-fiction. Un scenario dans lequel la France sortirait de la zone euro est-il possible ? Est-il souhaitable ? Que...

Documentaire Baisse de la TVA : à quel prix ? Les 180 000 restaurateurs en rêvaient depuis des années, depuis le 1er juillet dernier c’est une réalité. La TVA...

Conférence Capital & idéologie Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités: il faut leur trouver des raisons, faute de quoi...

Documentaire Quand l’Europe sauve ses banques, qui paye ? 50 milliards d’euros en Grèce, 70 milliards en Irlande, 40 milliards en Espagne : Au sein de la zone euro,...

Conférence L’économie circulaire – Vers une société vraiment durable ? La transition vers une économie circulaire est un souhait formulé depuis les années 1960, mais ce concept s’est depuis souvent réduit au...