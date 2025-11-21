En France et en Europe, la réponse économique à la crise sanitaire a été forte, immédiate. Les règles budgétaires...
Le 26 août 2025, invité par le centre Purpose d’HEC pour la conférence de rentrée des étudiants de première...
Comment les inégalités économiques se sont-elles développées au fil du temps? Quelles mesures peuvent être prises pour les réduire...
Face à l’urgence climatique, les solutions économiques jouent un rôle crucial pour orienter les sociétés vers un modèle plus...
La montée en puissance du contenu personnel bouleverse aujourd’hui le monde numérique. Sur les réseaux sociaux, de simples utilisateurs...
Près de huit décennies plus tard, que reste-t-il du récit du miracle économique allemand, mythe fondateur de la RFA...
Les banques ont rôle central à jouer dans notre société. Malheureusement, sous l’effet des politiques de libéralisation qui ont...
Dans ce podcast, Charles Gave explique un certain nombres de concepts économiques. Cette émission est donc une sorte de...
Préserver l’environnement, les ressources, la santé, tout en favorisant le développement de l’économie, et en réduisant déchets et gaspillages…...
Guide du débutant pour les opérations de change Le marché des changes, également appelé marché forex, est le marché...
Il est de plus en plus évident que notre système économique linéaire, basé sur le modèle «extraire, fabriquer, jeter»,...
Les terres agricoles sont la nouvelle poule aux œufs d’or des marchés financiers, et l’Europe n’est pas épargnée. De...
Docu-fiction. Un scenario dans lequel la France sortirait de la zone euro est-il possible ? Est-il souhaitable ? Que...
Les 180 000 restaurateurs en rêvaient depuis des années, depuis le 1er juillet dernier c’est une réalité. La TVA...
Une captivante enquête politico-financière aux accents de polar sur l’histoire et l’économie de la dette, qui confronte les points...
Toutes les sociétés humaines ont besoin de justifier leurs inégalités: il faut leur trouver des raisons, faute de quoi...
50 milliards d’euros en Grèce, 70 milliards en Irlande, 40 milliards en Espagne : Au sein de la zone euro,...
La transition vers une économie circulaire est un souhait formulé depuis les années 1960, mais ce concept s’est depuis souvent réduit au...
En 2007, le monde était secoué par une crise financière sans précédent. Responsables politiques et banquiers étaient tous d’accord :...
