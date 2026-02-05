Ressources Dans la même catégorie

Conférence Blanchiment et cryptoactifs : enjeux et perspectives Le blanchiment, du fait de sa nature occulte intrinsèque, est un phénomène difficile à quantifier. Pour autant, dans un...

Conférence Cryptomonnaies et disruption financière ? Cette conférence vous propose d’explorer la reconfiguration actuelle et à bas bruit des équilibres monétaires mondiaux. Bien que la...

Conférence Taxer les plus riches : quelle justice fiscale pour le XXIᵉ siècle ? Comment concilier justice fiscale, efficacité économique et équité démocratique, dans un contexte marqué à la fois par de nouvelles...

Conférence La dette, la finance et la démocratie L’équilibre précaire entre la dette publique, les marchés financiers et l’exercice de la souveraineté populaire constitue l’un des défis...

Article 4 infos étonnantes sur l’économie L’économie est souvent perçue comme une science froide et rigide, régie par des lois immuables que seuls les initiés...

Article 5 pièges du livret A Avec plus de 55 millions de détenteurs, le Livret A est considéré comme le « placement refuge » par excellence en...

Documentaire Inflation : les Suisses frappés par la hausse des prix Depuis quelque mois, le prix du gaz a pris l’ascenseur dans notre pays. Une hausse qui s’est encore fortement...

Documentaire Les ménagères japonaises en quête de devises Au Japon, les petites investisseuses sont particulièrement nombreuses. « Planète finance » les appelle « Mme Watanabe ». Mme Watanabe est apparue dans...

Documentaire Le revenu de base « Un revenu, c’est comme l’air sous les ailes de l’oiseau ! ». C’est ainsi que commence le film....

Documentaire Capitalisme: Ricardo et Malthus, vous avez dit liberté ? (3/6) Si David Ricardo et Thomas Malthus ne sont pas aussi connus du grand public qu’Adam Smith peut l’être, on...

Documentaire La ruée vers les terres agricoles Les terres agricoles sont la nouvelle poule aux œufs d’or des marchés financiers, et l’Europe n’est pas épargnée. De...

Documentaire L’homme qui veut réinventer la banque Pour faire baisser les tarifs bancaires un entrepreneur français a voulu défier les banques traditionnelles en inventant le compte...

Documentaire Les secrets de l’agneau pascal Gigots de pré-salé, carrés, côtelettes : l’agneau pascal est à l’honneur dans les boucheries et les supermarchés. A l’occasion...

Conférence Monnaies locales, les Lémans: quand l’argent change d’odeur Si vous habitez Genève, Lausanne ou Thonon, vous avez peut-être déjà vu circuler de drôles de billets, très colorés...

Conférence Construire l’économie de demain Après la pandémie, les économies en cours de rétablissement (par exemple, l’industrie de l’acier inoxydable) vont faire face à...

Documentaire Tentative d’évasion fiscale Comment planquer son magot ? Inspirés par les récents exemples de Jérôme Cahuzac et de Liliane Bettencourt, deux sociologues...

Conférence Transformer l’économie dans le cadres des limites planétaires François Gemenne, professeur à HEC Paris et auteur principal du 6ème rapport du GIEC, partage avec les étudiants de...