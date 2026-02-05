La question de nommer les choses en philosophie politique n’est pas une simple affaire de vocabulaire ; c’est un...
Le blanchiment, du fait de sa nature occulte intrinsèque, est un phénomène difficile à quantifier. Pour autant, dans un...
Cette conférence vous propose d’explorer la reconfiguration actuelle et à bas bruit des équilibres monétaires mondiaux. Bien que la...
Comment concilier justice fiscale, efficacité économique et équité démocratique, dans un contexte marqué à la fois par de nouvelles...
L’équilibre précaire entre la dette publique, les marchés financiers et l’exercice de la souveraineté populaire constitue l’un des défis...
L’économie est souvent perçue comme une science froide et rigide, régie par des lois immuables que seuls les initiés...
Avec plus de 55 millions de détenteurs, le Livret A est considéré comme le « placement refuge » par excellence en...
Depuis quelque mois, le prix du gaz a pris l’ascenseur dans notre pays. Une hausse qui s’est encore fortement...
Au Japon, les petites investisseuses sont particulièrement nombreuses. « Planète finance » les appelle « Mme Watanabe ». Mme Watanabe est apparue dans...
« Un revenu, c’est comme l’air sous les ailes de l’oiseau ! ». C’est ainsi que commence le film....
Si David Ricardo et Thomas Malthus ne sont pas aussi connus du grand public qu’Adam Smith peut l’être, on...
Les terres agricoles sont la nouvelle poule aux œufs d’or des marchés financiers, et l’Europe n’est pas épargnée. De...
Pour faire baisser les tarifs bancaires un entrepreneur français a voulu défier les banques traditionnelles en inventant le compte...
Gigots de pré-salé, carrés, côtelettes : l’agneau pascal est à l’honneur dans les boucheries et les supermarchés. A l’occasion...
Le leader mondial de la finance numérique TUX a annoncé aujourd’hui le lancement de la prévente mondiale de son...
Si vous habitez Genève, Lausanne ou Thonon, vous avez peut-être déjà vu circuler de drôles de billets, très colorés...
Après la pandémie, les économies en cours de rétablissement (par exemple, l’industrie de l’acier inoxydable) vont faire face à...
Comment planquer son magot ? Inspirés par les récents exemples de Jérôme Cahuzac et de Liliane Bettencourt, deux sociologues...
François Gemenne, professeur à HEC Paris et auteur principal du 6ème rapport du GIEC, partage avec les étudiants de...
Ce deuxième volet de Déchiffrage convoque archives décalées, animations originales, entretiens et reportages, pour rendre plus intelligibles les mécanismes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site