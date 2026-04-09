Documentaire

Alors que le monde de la finance reste pour la plupart d’entre nous un univers parallèle opaque, décryptage d’un grand casino virtuel qui influence profondément notre existence. Dans ce volet : la « planète finance » fixe le prix du marché mondial de nombreuses matières premières, comme les céréales, l’or ou encore le pétrole brut, dont la demande fluctuante détermine le cours.

Le cours du pétrole brut s’effondre en 2020 avec les confinements successifs de la pandémie de Covid-19. Les négociants ont dû ainsi gérer une surproduction massive, les puits continuant à produire malgré l’arrêt brutal de la consommation, car leur fermeture aurait coûté trop cher. Une fois les entrepôts terrestres saturés, une part des réserves mondiales a dû être stockée dans les cuves des pétroliers en mer. L’or noir s’est vu alors quasiment relégué au rang de déchet, ses détenteurs cherchant à s’en débarrasser à tout prix, quitte à payer des acheteurs. Aux États-Unis, le prix du baril est ainsi brièvement devenu négatif. Comment un marché peut-il dérailler à ce point, et avec quelles conséquences ?

Rouages et paradoxes

Nébuleuse opaque de chiffres pour la plupart d’entre nous, le monde de la finance, en croissance constante, fait parler de lui lorsque les marchés connaissent des crises ou des crashs. Pourtant, cette « planète » inconnue, dominée par le désir et la peur, mérite toute notre attention. Que révèlent les fluctuations des cours du pétrole et des autres matières premières ? Pourquoi peut-on faire fortune en pariant sur la faillite d’une entreprise ? Que recouvrent les « obligations catastrophes », ces investissements risqués amenés à prendre de l’ampleur avec le changement climatique ? Nourrie de témoignages de traders et d’éclairages d’experts internationaux, cette ambitieuse série en six épisodes décrypte avec pédagogie les rouages et les paradoxes d’un grand casino virtuel où le cynisme est roi, et qui influence profondément notre existence.

Série documentaire (Pays-Bas, 2022, 53mn)

Disponible jusqu’au 30/09/2026

#Finances #Crise #Arte