Ressources Dans la même catégorie

Conférence Police, mesure de la démocratie : le cas français La théorie de la démocratie connaît dans le monde un regain malheureux, sous l’effet des évolutions des régimes d’Europe...

Podcast La démocratie est-elle en crise ? De la sphère MAGA aux illibéraux européens, l’anti-démocratisme a le vent en poupe. Jusqu’à convaincre la gauche radicale ?...

Podcast Validisme et fin de vie : l’angle mort de la gauche ? Depuis le début des débats sur la loi sur la fin de vie, aujourd’hui réexaminée à l’Assemblée nationale après...

Conférence Retraites : l’impossible réforme ? En France, en 1975, on comptait trois actifs pour un inactif de plus de 60 ans, aujourd’hui, on en...

Documentaire Président(s) dans l’objectif Ce qui reste d’un évènement ou d’un homme public se résume souvent à une photographie qui marque l’inconscient collectif....

Documentaire Un chasseur sachant chasser Le 2 décembre 2020, Morgan Keane, 25 ans, meurt sous la balle d’un chasseur qui l’aurait confondu avec un...

Documentaire Macron, Pécresse : coulisses d’une campagne J-43 avant le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que la guerre en Ukraine bouleverse la campagne, deux sénateurs...

Documentaire La présidentielle en famille Ce petit doc est un Ovni, objet vidéo non Identifié. Deux familles ont décidés de « voter en famille » au...

Documentaire Et si le tirage au sort remplaçait le vote ? Corruption, abus de pouvoir, arrogance : notre classe politique est-elle vraiment en mesure de prendre des décisions pour le bien...

Documentaire Neutralité suisse : aux armes ! Canons ou munitions suisses, les demandes de réexportation de matériel de guerre vers l’Ukraine s’enchainent et mettent à mal...

Documentaire Etats-Unis : les nouveaux Trumpistes Donald Trump n’était ni une anomalie, ni un accident de l’histoire politique des Etats-Unis. Sa victoire sans appel à...

Documentaire Nicolas Sarkozy, les secrets d’une ambition Pour la première fois, un documentaire revient sur les différentes étapes qui ont forgé l’itinéraire de celui qui a...

Documentaire Zemmour, une obsession française L’arrivée tonitruante d’Eric Zemmour électrise le début de campagne présidentielle. Comment a germé l’idée d’une candidature du polémiste vedette?...

Documentaire Nos rêves de France et d’Europe En 1989, le mur de Berlin s’écroule et le communisme avec lui. La liesse des masses est sans borne.....

Documentaire Le choix de Donzy A chaque élection présidentielle depuis 1981, le village de Donzy dans la Nièvre reflète au bulletin près le résultat...

Documentaire Grèce – les feux mal éteints Dimanche 16 septembre 2007, la Grèce vote. Les élections anticipées sont perturbées par un paramètre fortuit : les gigantesques...

Documentaire L’Italie, championne de l’instabilité politique ? Le 25 septembre, les Italiens se rendent aux urnes pour des élections législatives anticipées. La crise politique du gouvernement...