Une terre sublime marquée par l’une des pages les plus sombres de l’histoire coloniale. La Namibie est souvent associée à ses paysages grandioses et à sa faune emblématique. Mais derrière cette image se cache une histoire douloureuse, profondément inscrite dans la mémoire de ses peuples. À travers les témoignages, les traditions et les lieux de mémoire, ce film met en lumière le destin des Herero, des Nama et des Bushmen, confrontés à la colonisation allemande et à l’un des premiers génocides du XXᵉ siècle. Entre nature préservée, blessures du passé et volonté de transmission, la Namibie apparaît comme un territoire où l’histoire continue de façonner le présent.