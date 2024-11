Podcast



L’année 2024 a été marquée par la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis au Rwanda. Entre avril et juillet 1994, près d’un million de personnes ont péri dans des circonstances épouvantables. Ce génocide, organisé, structuré et orchestré par un pouvoir déterminé à éliminer les membres de la communauté tutsi, a laissé des conséquences qui pèsent encore lourdement sur la région, marquée par des conflits et des résurgences de violence. Un génocide dont les responsabilités, y compris celles de la France, ne sont pas encore totalement élucidées. Un génocide dont les équipes humanitaires déployées dans la région ont été à la fois les témoins et les lanceurs d’alerte.Au micro de Thomas Rozec, Rony Brauman, ancien président de Médecins Sans Frontières, confie ses souvenirs de l’année 1994.