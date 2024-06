Documentaire

Le premier tube planétaire de l’histoire de la chanson méritait bien une émission spéciale. Lili Marleen est une chanson au destin hors norme. Aujourd’hui, on en retient surtout la version de Marlène Dietrich, chantée après la Seconde Guerre Mondiale. Pourtant, c’est pendant la guerre que le succès de cette chanson s’est joué. Tour à tour utilisée et interdite par la propagande nazie, adoptée par les soldats de la Wehrmacht puis par les soldats Alliés, elle fut adaptée en une cinquantaine de langues dans les années 1940, pour devenir un tube planétaire. Pourtant, Lili Marleen n’est pas un chant de guerre. Pourquoi cette simple ritournelle aux paroles simplettes est-elle devenue un chant à la symbolique aussi forte ? Quel est l’histoire de ce chant si polémique ? Tout commence dans les tranchées russes en avril 1915. Hans Liep, poète et musicien allemand, écrit une ode à ses deux bien-aimées, Lili et Marleen, qu’il a quittées pour partir au combat. Dans son poème, Lili et Marleen deviennent Lili Marleen. A la fin des années trente, le poème est adapté par une chanteuse de cabaret allemande, Lale Andersen. La chanson passe d’abord inaperçue. Elle attendra la guerre pour rencontrer son public. Diffusée sur Radio Belgrade, elle est immédiatement adoptée par les soldats allemands, fidèles auditeurs de la station. Le IIIè Reich utilise dès lors Lili Marleen pour doper le moral de son armée qui vole de victoires en victoires. Mais à la fin de l’année 1942, Lale Andersen entre en disgrâce. Lili Marleen est provisoirement interdite en Allemagne. Elle est alors adaptée en Anglais et utilisée par la propagande alliée, qui en fait le chant de la Liberté. C’est à cette époque que, comme un symbole, la victoire change de camp. Le destin de Lili Marleen vient de basculer. Documentaire Un documentaire réalisé par Angélina Vautier, Martange Production